Erzincan İl Müftülüğü koordinesinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Hz. Muhammed’in mirası anlatıldı.

İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Hz. Peygamber’in mirasından dersler anlattı.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmet ve Faaliyetleri Diyanet Gençlik Merkezleri’nde, okullarda ve diğer sosyal mekanlarda hız kesmeden devam ediyor.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem’in refakatinde TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi’ne bir faaliyet ziyareti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programda Gökhan Badem, lise öğrencilerine yönelik hazırladığı sunumu takdim etti. Hz. Muhammed’in mirasını bugünün gençlerine, bu zamanın şartlarında emanet etmenin öneminin, yine Hazreti Peygamber Efendimizin beyanları ile izah edildiği sunum, Türk-İslam mütefekkirlerinden bahislerle, misaller ve meşhur kıssalar ile devam etti.

Katılan tüm öğrencilerin ilgi ile dinlediği, teşekkür ve memnuniyetlerini ifade ettikleri program, okul müdürü Uğur Mutlu tarafından, öğrencilerin el emeği ile hazırladığı bir hüsn-ü hat levhasının Gökhan Badem’e takdim edilmesi ve gençlik hizmetleri çalışanlarının öğrenciler için getirdikleri hediyelerin teslimi ile sona erdi.