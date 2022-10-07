Uzun Mehmet Camii’ndeki etkinliğe, Ak Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Millli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Şehit Gökhan Esen Proje İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Çakmak, Okul Aile Birliği Başkanı M. Nazmi Şahin ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Şehit Gökhan Esen Proje İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Mevlid Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camii’nde tavuklu pilav dağıttı.

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