Kütahya’nın Simav ilçesi Demirciköy beldesinde görev yapan İmam Hatip Mustafa Gökçeoğlu, beldeden depremzedeler için 19 bin TL yardım topladı.

Kütahya’nın Simav ilçesi Demirciköy beldesinde görev yapan İmam Hatip Mustafa Gökçeoğlu, beldeden depremzedeler için 19 bin TL yardım topladı.

Simav İlçe Müftülüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Demirciköy beldesi Yukarı Camide görev yapan din görevlimiz Mustafa Gökçeoğlu belde halkından ve tanıdıklarından topladığı 10 bin lira zekat ve 9 bin lira bağış olmak üzere toplam 19 bin TL’yi ilgili yerlere gönderilmek üzere, İlçe Müftülüğümüze gelerek, Müftümüz Hasan Serçe’ye makbuz karşılığı teslim etti” ifadelerine yer verildi.