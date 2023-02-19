Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide saksılarda yetiştirdiği çiçeklerden birini sosyal medyada açık artırmayla 21 bin liraya satarak depremzedelere bağışladı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide saksılarda yetiştirdiği çiçeklerden birini sosyal medyada açık artırmayla 21 bin liraya satarak depremzedelere bağışladı.

Beyşehir’in Üstünler Mahallesi’ndeki Topal İsmail Camii’nde görev yapan imam hatip Alim Akçakaya, sosyal medya hesabından, “Selamün aleyküm kıymetli dostlar, camimdeki kendi yetiştirdiğimiz en güzel çiçeği bir farkındalık oluşturmak adına geliri depremzedelere kullanılmak şartıyla açık artırma usulü satışa sunuyorum. Gün sonuna kadar en yüksek fiyatı veren alır. Haydi bismillah” yazılı paylaşımda bulunarak bir açık artırma başlattı. Akçakaya, açık artırmayla satışa sunduğu çiçekten elde ettiği 21 bin liralık geliri Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktardıktan sonra dekontunu İlçe Müftüsü Veysel Kükrek’e teslim etti. Müftü Kükrek, imam hatip Akçakaya’ya farkındalık oluşturmak için düzenlediği aktiviteden dolayı teşekkür ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesabına 21 bin liralık bir havale yapan hocamdan Allah razı olsun. Ayrıca bu çiçeği alıp yardıma katkı sağlayan, destek veren hayırsever kardeşlerimize de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre hayırseverimiz İzmir’de yaşayan Üstünler’den bir kardeşimiz imiş, isminin de açıklanmasını istememiş. Biz hepsine teşekkürlerimizi sunuyor, Allah razı olsun diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Topal İsmail Camii İmam Hatibi Alim Akçakaya ise, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından millet olarak deprem gerçeği ile bir kez daha karşılaştıklarına vurgu yaparak, “Yüreklerimiz yandı. O acıyı millet olarak hepimiz hissediyoruz. Gerek devlet, gerek sivil toplum kuruluşları, herkes canla başla mücadele ederek depremden etkilenenlere yardım eli uzatmanın gayretinde. Allah devletimize, milletimize yardım eylesin. Şu zor şartlarda şu anda çalışan kardeşlerimiz var o bölgede, Allah onlardan da razı olsun, yardım eylesin. Yerleşimimizde de ilk günden itibaren bu zamana kadar gerek muhtarımız, gerek halkımız, gerekse cami derneği başkanımız ayni ve nakdi yardımlara devam ettiler. Hala da devam ediyorlar. İki depremzede ailemizi de şu anda Üstünler Mahallemizde misafir ediyoruz. Bölgeden gelen, gelecekler yine var. Onları da inşallah burada misafir edeceğiz" dedi.

Açık artırmaya konulan çiçek 21 bin liraya satıldı

Akçakaya, "Depremzede ailelerimizi düşünürken, ‘bir farkındalık olsun, bir teşvik olsun, onlar için daha ne yapabilirim’ derken, bakarken çiçeğim aklıma geldi. Şunu acaba dedim sosyal medyada satışa koysam ne olur? Ben samimiyetle söylüyorum, belki cüzi bir miktar; 500 lira, bin lira çıkarsa gönderirim diye düşünüyordum. Beklentim oydu hatı zatında ama Allah razı olsun. İlk açılışta 500 lira ile başladılar. Bir kardeşimiz 5 bin lira verdi bizim çiçeğimize. Daha sonra bir kardeşimiz 10 bin lira verdi. Ama sabah dekontu gördüğümde 5 bin lira daha bana sürpriz yapmış, 15 bin lira göndermiş. Daha önceki teklifte bulunan kardeşlerimiz de ‘biz sözümüzün arkasındayız, verdiğimiz parayı gönderiyoruz hocam’ dediler. Onlar da bize paraları havale yaptı. Toplamda biz çiçeğimizi 21 bin liraya sattık. Paramızı da bankamızdan havale yaptık. Bugün de dekontunu İlçe Müftümüz Veysel Kükrek hocama takdim ettim huzurunuzda. Allah yardım eyleyen kardeşlerimizden razı olsun. Birleri bin olsun inşallah. Bu millette böyle duyarlılık olduktan sonra bizim millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir acı yok. Zaten biliyorduk, dün daha da emin olduk. Saksıya açık artırmada en fazla parayı veren hayırseverimiz çiçeği almayarak tekrar camimize bağışladı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, cami cemaati de böyle bir kampanyayı başlatan imam hatip Akçakaya ile açık artırmalı satışa destek veren hayırseverlere teşekkür etti.