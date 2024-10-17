Mardin’de bir imalat fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı masa imalatı yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın, söndürülerek kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.