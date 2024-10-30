Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’İlyas Yılgör 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 3 kategoride düzenlenen yarışmada, 50 ülkeden 285 katılımcı 3 bin fotoğrafla yer aldı.

Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve çeşitli kurumların iş birliğinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İlyas Yılgör 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar için ödül töreni düzenlendi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da açılış konuşmalarıyla başlayan ödül töreninde Mersinli sanatçı İlyas Yılgör’ün hayatını anlatan belgesel izlendi.

Hayat, Portre ve Baskı olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışmada, 50 ülkeden 285 katılımcı 3 bin fotoğrafla yer aldı. Toplam 73 ödülün dağıtıldığı yarışmada kazananlar Altın Madalya, İlyas Yılgör Özel Ödülü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mansiyon Ödülleri ile madalya ve para ödülü ile onurlandırıldılar. Törende birinci olan fotoğraflar sergilendi.

Dereceye girenler

Hayat kategorisinde; FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Bursa’dan İnci Koyun, Camera Obscura Altın Madalya’yı Adana’dan Özlem Dağlı, İlyas Yılgör Özel Ödülü’nü Hırvatistan’dan Amy Jazic, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Mersin Özel Ödülü’nü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Atila Karaderi kazandı.

Portre kategorisinde; FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Rusya’dan Andrey Putilin, Camera Obscura Altın Madalya’yı Kazakistan’dan Irina Markova, İlyas Yılgör Özel Ödülü’nü İnci Koyun, Mersin Özel Ödülü’nü Adana’dan Hasan Dayanıklı kazandı.

Baskı kategorisinde ise; FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Natalia Shotova, Camera Obscura Altın Madalya Ödülü’nü Mustafa Kılıç, İlyas Yılgör Özel Ödülü’nü Mehmet Uluyurt, Mersin Özel Ödülü’nü ise Mustafa Kılıç kazandı. Birincilere ödülleri, gerçekleşen tören ile takdim edildi.

"Bir fotoğrafta duygu ve hikaye yoksa, o fotoğraf bir kağıt parçasından başka bir şey değil"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yarışmaya katılan ve emek veren herkesi tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Kentimizde katılımcı bir anlayışla şekillenen kültür politikalarının hayata geçmesi için, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yarışma da bu anlayışla hayata geçen bir etkinlik olarak, İlyas Yılgör’ün vefatından sonra da kentteki kültür ve sanat dinamiklerini bir araya getirmeye devam ediyor" dedi.

Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bayans da yarışmanın 4.’sünü yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Umarım bundan sonra da devamını getireceğiz" diye konuştu. Bayans, sözlerini İlyas Yılgör’ün "Bir fotoğrafta duygu ve hikaye yoksa, o fotoğraf bir kağıt parçasından başka bir şey değil" ifadesiyle tamamladı.

"Ödüller sayesinde motive oluyorsunuz"

Yarışmada birinci olan Özlem Dağlı, fotoğraf çekme serüvenine 2012 yılında başladığını belirterek, "Altın madalyayla ödüllendirildim, çok güzel bir duygu. Bu serüvene bir yıl önce başlamıştım. Geçen yıl ilk sergileme ödülünü aldım. Bir yıl sonra da altın madalyaya layık görüldüm. Ödül, verdiğimiz emeğin karşılığı. Ödüller sayesinde motive oluyorsunuz ve daha azimle sarılıyorsunuz" dedi.

Mansiyon ödülü alan Hasan Dayanıklı da fotoğrafın hayatının bir parçası olduğunu ifade ederek, İlyas Yılgör gibi prestijli yarışmalara katıldığını kaydetti.