Yıldırım’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle taçlandı.

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel festival düzenledi. Bayrak Alanı’nda düzenlenen konsere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlyas Yalçıntaş konseri öncesi DJ Ercan Benek sahne alarak Yıldırımlılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarıyla İlyas Yalçıntaş Yıldırımlı gençlere unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşattı.

Türk milletinin esareti kabul etmeyerek, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak istiklal ateşini yakışının 104’üncü yıl dönümünde gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “19 Mayıs; Türk Milleti’nin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür. Tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz; iman, inanç, cesaret ve fedakârlığıyla vatanını, bayrağını, namusunu müdafaa etmiş, Anadolu’dan düşmanı söküp atmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının desteği ve millet iradesinden alınan güçle başlatılan Millî Mücadele neticesinde binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içerisinde kazanılan zaferlerin bütün dünyaya gücümüzün gösterildiği, kahramanlık destanının başlangıcı olan 19 Mayıs dünyadaki tek Gençlik ve Spor Bayramıdır. Tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. Ünlü sanatçı Yalçıntaş, kendilerini Yıldırımlı gençlerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür edip gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.