Türk pop müziğinin sevilen seslerinden İlyas Yalçıntaş, mart ayında vereceği konserlerle İstanbul’daki sevenleriyle buluşuyor. 2015 yılında ilk single çalışması "İncir", ikinci single çalışması "Olmazsa Olmazımsın" ve ilk albümü "Aşk Adam Seçiyor" ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Yalçıntaş, 3 Mart’ta İstanbul Mask Beach’de, 21 Mart Salı günü ise İstanbul Dorock XL Venue’de sahne alacak. İlyas Yalçıntaş’ın performanslarının biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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