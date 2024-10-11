Romatoid artritin (iltihaplı romatizma), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik, iltihaplı bir eklem hastalığı olduğunu belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal, “Eklemlerinizde sürekli ağrı, şişlik ve sertlik yaşıyorsanız, bir romatoloji uzmanına başvurmanız gerektiğini unutmayın. Erken teşhis ile hastalığın kontrol altına alınması, yaşam kalitenizi korumak adına büyük bir adım olacaktır” dedi.

Romatoid artrit (iltihaplı romatizma), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik, iltihaplı bir eklem hastalığıdır. Türkiye’de de yaygın olarak görülen bu hastalık, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Medical Park Ordu Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal, romatoid artritin belirtileri, teşhis yöntemleri ve tedavi yaklaşımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Romatoid artritin otoimmün bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Ünal, “Bu hastalıkta bağışıklık sistemi, vücudun kendi eklem dokularına saldırarak iltihaplanmaya neden olur. Sonuç olarak eklemlerde ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Genellikle eller, bilekler ve dizler gibi küçük eklemleri etkiler, ancak omuzlar, kalçalar ve ayak eklemleri de hastalıktan etkilenebilir” diye konuştu.

“Erken teşhis edilmezse organlara hasar verebilir”

Romatoid artritin, erken teşhis edilmediği takdirde eklemlerde kalıcı hasarlara ve diğer organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ünal, “Romatoid artrit, tedavi edilmezse eklem deformiteleri ve fonksiyon kaybına neden olabilir. Erken teşhis bu olumsuz sonuçları önlemede hayati öneme sahiptir. Erken dönemde tanı konulması, hastalığın seyrini değiştirebilir ve ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu sayede, hastalar daha uzun süre aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürebilirler. Bu nedenle erken dönemde tanı konulması, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak adına kritik öneme sahiptir” dedi.

“Sadece eklemleri değil tüm vücudu etkiliyor”

Romatoid artritin teşhisinde çeşitli yöntemlerin kullanıldığına değinen Uzm. Dr. Ünal, “Hastaların şikayetleri ve fizik muayene bulguları dikkate alınarak tanı konulabilir. Kan testleri ile romatoid faktör (RF) ve anti-CCP antikorları gibi spesifik markerlar kontrol edilir. Ayrıca, eklemlerdeki hasarı değerlendirmek için röntgen, ultrason veya MRI gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Romatoid artrit, sadece eklemleri değil, aynı zamanda vücudun diğer organlarını da etkileyebilir. Romatoid artrit, kalp, akciğer ve gözler gibi organlarda da problemlere yol açabilir. Bu nedenle multidisipliner bir yaklaşım ile hastaların tedavi edilmesi gerekmektedir. Romatoid artritin tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi ve gerektiğinde cerrahi müdahaleler kullanılabilir. İlaç tedavisinde antiinflamatuvarlar ve immunmodülatuar ilaçlar sıklıkla tercih edilir” şeklinde konuştu.

“Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme önemli”

Hastalığın yönetiminde yaşam tarzı değişikliklerinin de önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ünal, “Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sigarayı bırakmak, romatoid artrit hastalarının genel sağlık durumlarını iyileştirmede büyük rol oynar. Romatoid artrit ile mücadele eden hastaların, doktorları ile sürekli iletişimde olmaları ve tedavi planlarına sadık kalmaları çok önemlidir. Aynı zamanda, destek gruplarına katılmak ve psikolojik destek almak da hastaların yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

“Farklı hastalıkla karışabilir”

Romatoid artritin belirtilerinin, diğer birçok hastalıkla benzerlik gösterebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ünal, “Bu yüzden hastaların belirtiler ortaya çıkar çıkmaz bir uzmana başvurmaları çok önemlidir. Ne yazık ki, bazı hastalar belirtileri hafife alarak geç kalabiliyor” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Romatoid artrit belirtileri gösteren hastaların zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ünal, “Eğer eklemlerinizde sürekli ağrı, şişlik ve sertlik yaşıyorsanız, bir romatoloji uzmanına başvurmanız gerektiğini unutmayın. Erken teşhis ile hastalığın kontrol altına alınması, yaşam kalitenizi korumak adına büyük bir adım olacaktır. Doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile romatoid artritin etkilerini önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.