Düzce(İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından Düzceli kadınlar harekete geçti. Evlerindeki iplikleri, şişleri eline alan kadınlar, ‘Her ilmekten güç doğar’ diyerek kış şartlarında yaşam mücadelesi veren depremzedeler için atkı, bere ve kazak örmeye başladı.

Düzce(İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından Düzceli kadınlar harekete geçti. Evlerindeki iplikleri, şişleri eline alan kadınlar, ‘Her ilmekten güç doğar’ diyerek kış şartlarında yaşam mücadelesi veren depremzedeler için atkı, bere ve kazak örmeye başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında 10 ilde yaşanan yıkımda arama-kurtarma çalışmaları zorlu şartlarda devam ediyor. Zor şartlar altında bölgede bulunan depremzedelerin ısınmalarına katkı sağlamak amacıyla Düzceli kadınlar harekete geçti. Düzce Belediyesi BELMEK kurslarında toplanan kadınlar evlerindeki ip ve şişleri getirerek hem daha sıcak tutması bere ve atkı örmeye başladılar.

Örgü öğretmenliği yapan Hatice Kaya, tüm kadınları evlerinde bir bere bir atkı örmeye davet ederek “Her ilmekten güç doğar diyerek bu güce katılmaya tüm Düzce’yi davet etmek istiyorum. Hava çok soğuk olduğu için ısınmaya katkı sağlamak için bere ve atkı ile işe başladık. Bütün Düzceli hanımlarla birlikte atkı ve bere örerek katkıda bulunmak istedik. Ruhlarımız üşüdü, içimiz acıdı. Hayatım boyunca 3 kere deprem yaşayan biri olarak orada o soğukta çaresiz kalmayı tahmin edebiliyorum. Rabbim kolaylık versin, devletimize güç versin. Depremin oluşturduğu etki çok büyük. El ele verip, güç birliği yapmak istedik. Düzceli hanımları her ilmekten güç doğar diyerek bir bere, bir atkı örmeye davet ediyoruz. Bilen hanımla evlerindeki ipleri ile örgü yapabilir. Herkes buraya gelmek zorunda değil. Herkes bir ilmek atsa binlerce bere, binlerce atkı yapar. Herkesten sevgiyle, duayla bir ilmek atmalarını istiyoruz” dedi.