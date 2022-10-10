İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından bu yatırım döneminde merkez ve ilçe belediyeleri 147 milyon 600 bin TL’lik kredi tahsis edildi.

İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından bu yatırım döneminde merkez ve ilçe belediyeleri 147 milyon 600 bin TL’lik kredi tahsis edildi.

Alım ve kamulaştırma kredileri kapsamında İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun merkez ve ilçe belediyelerine malzeme alım işlerinde kullanılmak üzere 2022 yılında toplam 137 milyon 600 bin TL tutarında kredi verildi.

İller Bankası’nın Samsun’da 22 adet projeye maddi kaynak oluşturuyor. Bu projelerin toplam bedeli 290 milyon 922 bin TL. Bölge Müdürlüğü devam eden işlerden 14 milyon 431 bin TL proje bedelli Salıpazarı Atıksu Artıma Tesisi inşaatına desteğinin yüzde 93’ü gerçekleşti. 2 milyon 769 bin TL proje bedelli Çarşamba Katı Atık Depolama Tesisi yeni lot inşaatı işinin yüzde 81’i gerçekleşti. 43 milyon 895 bin TL bütçeli SASKİ merkez ilçeler atıksu ve yağmursuyu inşaatının yüzde 93’ü, SASKİ’nin 21 milyon 63 bin TL’lik batı grubu ilçeler içmesuyu inşaatının yüzde 66’sı ve 23 milyon 800 bin TL bütçeli SASKİ Havza kırsal mahallelerde içmesuyu arıtma tesisi yapım işinin de yüzde 82’si gerçekleşti.

Düşük bütçeli desteklerden Terme sathi kaplama işine verilen destek yüzde 48 oranında, İlkadım Belediyesi beton, baskı beton ile kaldırım yapım işine destek yüzde 65, İlkadım Belediyesi yol ve kaldırım yapım işine destek yüzde 80, Bafra Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde destek yüzde 100 oranında tamamlandı.

Yüksek bütçeli yatırım desteklerinden 20 milyon 984 bin TL sözleşme bedelli Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark yapım işine destek yüzde 93 oranında, 23 milyon 262 bin TL sözleşme bedelli Çarşamba Mekanik Otopark yapım işine destek yüzde 97 oranında, 38 milyon 360 bin TL sözleşme bedelli Havza Mekanik Otopark ve Gasilhane Binası yapım işine destek yüzde 99 oranında ve 46 milyon 825 bin TL sözleşme bedelli Kitap Kafe ve çevre düzenlemesi işine yapılan destek de yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.