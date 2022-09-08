Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Valiliği makamında gerçekleştirilen ziyarete İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Denetleme Kurulu Başkanı İsa Barış, Yönetim Kurulu üyeleri Okan Çoban, Ömür Tulunay, Denetleme Kurulu Üyesi Metin Şeyhoğlu, Genel Müdür Mintez Şimşek, İLKSAN Gümüşhane Temsilcileri Ercan Küçüköner ve Habib Şen katıldı. Ziyarette İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Gümüşhane Valisi Taşbilek’e “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” programı hakkında bilgi vererek, katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Heyet daha sonra 2022 yılı “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” programı çerçevesinde 5 yıl önce Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen Gümüşhaneli öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabrini ziyaret etmek için Torul ilçesinin Demirkapı köyüne hareket etti.