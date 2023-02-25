Bilecik merkezde bulunan Aşağıköy İlkokuluna “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde destek sağlandı.

Bilecik merkezde bulunan Aşağıköy İlkokuluna “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde destek sağlandı.

Bilecik Valiliği öncülüğünde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sanayi kuruluşları arasında iş birliği ve sosyal sorumluluk olarak “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde bir şirket Aşağıköy İlkokuluna destek sağladı. Okulda geliştirilecek alanları yerinde görmek isteyen firma yetkililerine, öğrenci ve veliler, hazırlamış olduğu ev yemeklerinden ikram etti. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden firma yetkilileri projeye destek vermenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirttiler.

Tüm Aşağıköy eğitim camiası adına Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, şirket yetkililerine bu yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.