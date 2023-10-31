Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 1928 yılında eğitim öğretime başlayan bugün 95 yaşında olan Sakarya İlkokulunun 1963 yılı mezunları, 60 yıl sonra öğretmenleri Vasfi Dede ile bir araya gelerek öğrencilik yıllarındaki hatıralarını konuştular.

1963 yılında Sakarya İlkokulundan mezun olan sonrasında Tosya Lisesinin ilk Tosyalı öğretmeni olarak görev yapan emekli öğretmen Salih Koşum’un, eski sınıf arkadaşlarıyla irtibata geçerek yaptığı toplantıya bugün hayatta olan mezunlar yoğun katılım gösterdi. Okulun bahçesinde toplu fotoğraf çekimi yapan 1963 mezunları, 60 yıl önceki hatıraları ile duygusal anlar yaşadı.

1962-1963 eğitim öğretim döneminde Sakarya İlkokulundan mezun olan 44 sınıf arkadaşından 7’si ebediyete göç ederken, hayatta olan 37 arkadaş 60 yıl sonra bir araya geldi.

Aralarında olmayanları rahmetle ve minnetle yad eden ilkokul arkadaşları, son olarak sınıf öğretmenleri Vasfi Dede ile bir araya gelerek okul yıllarındaki hatıralarını birbirlerine anlattı.