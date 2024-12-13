Eskişehir’de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp, minikleri bilgilendirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Odunpazarı Ağapınar ve Behiç Akaydın ilkokullarında Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi kapsamında jandarma mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Etkinlik kapsamında; Komando, SİBER Suçlarla Mücadele ve kadın personel tarafından Jandarma Maskotu eşliğinde öğrencilere jandarmanın imkân ve kabiliyetlerini sergilenerek, çeşitli hediyeler verilmiştir.