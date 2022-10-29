Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İlkokullar Spor Dalı Eğitimi Protokolü çerçevesinde Kumluca ilçesinde 4.sınıflara yönelik çalışmalara başlandı. Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve Okullarımızın spor alanlarında 550 öğrenci ile start verilen spor eğitimlerinde çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İlkokullar Spor Dalı Eğitimi Protokolü çerçevesinde Kumluca ilçesinde 4.sınıflara yönelik çalışmalara başlandı. Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve Okullarımızın spor alanlarında 550 öğrenci ile start verilen spor eğitimlerinde çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Cimnastik, voleybol, tenis, futbol, basketbol ,masatenisi branşlarında uzman antrenörler eşliğinde başlayan eğitimler çerçevesinde 4.sınıf öğretmenleri de projeye dahil olarak çalışmalara başladı. İlkokul 4.sınıflarda başlayacak spor branş eğitiminin öğrencinin mezun olana kadar devam edeceğini belirten Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca," “İlkokulda başladığı spor branşını mezun olana kadar öğretmek istiyoruz. Ortaokulda, lisede spor branşındaki yeteneğinin tamamıyla ortaya çıkararak başarılı ve sağlıklı bir genç nesil oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz genelinde uygulamaya geçilen bu projeyi en erken başlatan ilçelerden biri olduk. Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf TEKDEMİR ,le birlikte güzel bir ahenk yakaladık ,İlçe Müdürümüz okullar tesislerini açıyorlar. İnşallah bu proje ile ülkemize spor alanında yeni yıldızlar kazandırarak sağlıklı gençlik hedefimize ulaşacağız” dedi.