Bayburt’ta ilkokul öğretmenlerine yönelik biçimlendirici değerlendirme kursu başladı.

Bayburt’ta okul servis araçları denetlendi Bayburt’ta okul servis araçları denetlendi

Tüm sınıf öğretmenlerine verilecek olan bu eğitim, ilk etapta Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bayburt Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından verilen kurs, 3 gün sürecek. Eğitimde, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha yakından izleyip değerlendirme yöntemleri öğretiliyor. Kursun ilerleyen dönemde diğer okullardaki öğretmenlere de verilmesi planlanıyor.

Kaynak: iha