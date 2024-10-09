Bayburt’ta ilkokul öğretmenlerine yönelik biçimlendirici değerlendirme kursu başladı.

Tüm sınıf öğretmenlerine verilecek olan bu eğitim, ilk etapta Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bayburt Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından verilen kurs, 3 gün sürecek. Eğitimde, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha yakından izleyip değerlendirme yöntemleri öğretiliyor. Kursun ilerleyen dönemde diğer okullardaki öğretmenlere de verilmesi planlanıyor.