Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu tarafından geliri depremzadelere gönderilmek üzere hayır çarşısı düzenlendi.

Okul bahçesinde yapılan hayır çarşısının tüm gelirinin depremzadelere göndereceğini ifade eden Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahalle Muhtarı ve Okul Aile Birliği Başkanı Ercan Akdeniz, "Okulumuz aile birliği olarak aldığımız karar gereği öğrenci annelerinin evlerde hazırladığı gıdaları okulumuz bahçesinde ilçe halkına satışına başladık. Buradan elde edeceğimiz gelirin tamamı depremzadelere gönderilecek. Emeği geçen öğretmen ve öğrenci ailelerine teşekkür ederim. Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş ise şunları söyledi:

"Okulumuzda yaptığımız hayır çarşısının tüm geliri depremzadelere gönderilecek. Bu anlamlı yardımlaşma aynı zamanda öğrencilerimize de örnek olmakta. Yardımlaşmanın önemini kavramaktalar."