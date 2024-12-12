Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek amacıyla uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımını sağlamak için ’Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim öğretim dönemi öncesi "okul-öğretmen-aile" ilişkisini güçlendirecek adımlar atılacağı açıklamasının ardından başlatılan "Velivizyon", "Maarif Modeli Ebeveyn Okulları" ve "Veli Rehberlik Kitapları" projelerinin ardından "Ailemle Eğitim Yolculuğum" isimli yeni bir proje hayata geçiriliyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek projede öğrenciler, aileleriyle birlikte sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk çalışmalarına katılacak. Bu projeyle öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları, kaliteli zaman geçirmeleri aemaçlanıyor.

Okullarda kurullar oluşturulacak

Uygulama kılavuzu yayımlanan "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi çerçevesinde etkinlikler planlanırken her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması teşvik edilecek. Bu çerçevede öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere katılımları sağlanacak. Proje ile ayrıca öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları da teşvik edilecek. Proje etkinlikleri öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak.

Etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda "Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu" oluşturulacak. Kurul; öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle iş birliği yaparak etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.