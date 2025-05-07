Türkiye’nin genç teknoloji dahileri, Robotex International Robotik Festivali’nde büyük bir gurur kaynağı oldu. Diyarbakır Final Okulları çatısı altında eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Robotex International Festivali Akdeniz Bölgesi’nde birinci olduktan sonra Türkiye finallerinde önemli dereceler elde ederek ülkeyi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Diyarbakır Final Okulları öğrencileri robotik kodlama ve yapay zeka teknolojileri alanındaki üstün başarılarıyla dikkat çekti. İlkokul öğrencileri robotik kodlama kategorisinde Türkiye birincisi olurken, ortaokul takımı yapay zeka teknolojileri dalında Türkiye ikinciliğini kazandı. Final Okulları öğrencilerinin bu başarısında büyük emeği olan Robotik Kodlama öğretmeni Sultan Mutlu okulun verdiği teknik altyapı desteği ile bu gurur tablosunun mimarlarından biri oldu. Uzun süren çalışmalar ve disiplinli ekip ruhuyla şekillenen projeler, ulusal çapta büyük takdir topladı.

Bu başarıya isimlerini yazdıran gençler gözlerini Estonya’daki dünya şampiyonasına dikti. Genç teknoloji liderleri, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak ve dünya birinciliği için mücadele etmek üzere tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Diyarbakır Final Okulları tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyle büyüyen adımlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin parlak geleceğini şekillendiren bu yolculuk, sadece bir başlangıç" denildi.