Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında ’ilkokul öğretmenlerine yönelik ağız ve diş yaralamalarında ilk yardım eğitimi’ protokolü imzalandı.

İlkokul öğretmenlerine, oluşabilecek ağız ve diş yaralanmalarında doğru yönlendirme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’ın katılımıyla imzalandı. Bu projeyle, öğretmenlerin öğrencilerle ilgili sağlık sorunlarına hızlı ve doğru müdahalede bulunabilmeleri, eğitimle birlikte öğrencilere yönelik sağlık risklerinin azaltılması ve eğitim alan öğretmenlerin çevrelerinde oluşabilecek ağız ve diş yaralanmalarında farkındalık ve doğru yönlendirme becerilerinin kazandırılması hedefleniyor. Daha sonra Diş Hekimi Nimet Aydeniz Özatkan tarafından öğretmenlere diş yaralanmalarında ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek.