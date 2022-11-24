Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesindeki ilkokul öğretmenlerine yönelik ’Tip1 Diyabet’ konulu seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesindeki ilkokul öğretmenlerine yönelik ’Tip1 Diyabet’ konulu seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’Tip1 Diyabet’ seminerleri devam ediyor. Her ay bir ilçede düzenlenen eğitici ’Tip1 Diyabet’ seminerlerinin sonuncusu Gürpınar ilçesinde yapıldı. Gürpınar Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde; uzman doktor, diyetisyen ve psikologlar öğretmenlere diyabet hastalığı, sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam konularında bilgiler verdi.

Seminere Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Kılıçarslan, İl Sağlığı Güvenliği Uzmanı Nurettin Enterili, Atatürk İlkokulu Müdürü Funda Güngör ve Gürpınar ilçesinde görev yapan öğretmenler katıldı.