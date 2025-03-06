Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir ilkokul öğrencisi davul eşliğinde maniler söyleyip öğretmenlerinden bahşiş topladı.

Saffet Şeker İlkokulunda sınıf Öğretmeni Hilal Cesur tarafından on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının önemini hissettirmek ve maneviyatını yaşatmak için sınıf içinde bir çalışma yapıldı. 4-B sınıfı öğrencisi Yağız Enes Alaçan okulda davul eşliğinde maniler söyleyip öğretmenlerden bahşiş topladı. Yapılan bu güzel çalışmaya öğrenci ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.