Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Muhammet Yusuf, harçlıkları ile doldurduğu kumbarasını Filistinli çocuklara gönderecek.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Muhammet Yusuf Demirtaş (10), İsrail’in saldırısı altındaki Filistinli çocuklara destek olmak için kumbarasında para toplamaya başladı. Ailesinden aldığı harçlıklar ile ’Gazzeyi unutma’ yazılı kumbarasını dolduran Muhammet Yusuf, Gazze’de yaşanan insanlık dramına katkıda bulundu. Muhammet Yusuf’un bu duyarlı davranışından sonra duygulanan ailesi topladığı parayı teslim etmek istedi. Paraların nereye teslim edileceği konusunda kararsız kalan aile, yetkili kurumlara başvursa da geri dönüş alamadı.

İlkokul öğrencisi Muhammet Yusuf Demirtaş, “Filistin’deki çocukları düşünüyordum. Onlara üzülüyordum. Bir gün ekmek almaya gitmiştim. Kalan parayı babamın aldığı kumbaraya attım. Sonrasında her gün atmaya başladım. Annem başka bir kumbara daha getirdi. Ona da para atmaya başladım. Orada yaşananları izleyince üzülüyorum, ağlamak istiyorum. Bu zulmün durmasını istiyorum. Harçlıklarımı biriktiriyorum, babamın verdiği parayı atıyorum. Kumbaraları teslim ettikten sonra da kumbaraya para atmaya devam edeceğim” dedi.

Baba Muhsin Demirtaş: “İnşallah umuyoruz topladığı para yerine ulaşır”

Baba Muhsin Demirtaş ise oğlunun inşallah bir örnek teşkil edeceğini belirterek, “Oğlumu bu konuda tebrik ediyorum. İnşallah umuyoruz topladığı para yerine ulaşır. Bundan sonra da bütün harçlıklarını dünya coğrafyasında ne kadar mazlum varsa elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Umarım faydalı bir şey olur. İslam coğrafyasında hangi müslüman acı duyuyorsa inanın aynı acıyı biz yüreğimizde hissediyoruz. Bütün İslam ülkelerinin liderleri niye müdahale etmiyor bilmiyoruz. Allah razı olsun bizim Cumhurbaşkanımız elinden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bu ateşin bir an önce durmasını temenni ediyoruz. İnşallah örnek teşkil ederiz” şeklinde konuştu.

“Çocuğumun topladığı parayı nereye teslim edeceğimizi bilmiyoruz”

Parayı teslim etmek istediklerini dile getiren baba Demirtaş, “Çocuğumun topladığı parayı nereye teslim edeceğimizi bilmiyoruz. Filistin’e yardım adı altında bir sürü kampanyalar yapılıyor ama o paraların yerine ulaşıp ulaşmadığını da bilmiyoruz. Kaymakamlığa gittik, ’Gidin Müftülüğe teslim edin’ dediler. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait TİKOM’a da başvurduk. Geri dönüş yapacağız dediler ama şuana kadar herhangi bir dönüş olmadı” ifadelerini kullandı.