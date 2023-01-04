Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden Çalıcuma İlkokulu öğrencileri, fakülte öğrencileri ile birlikte Türk geleneksel oyunları oynadı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden Çalıcuma İlkokulu öğrencileri, fakülte öğrencileri ile birlikte Türk geleneksel oyunları oynadı.

Öğretim Görevlisi Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver’in gözetimindeki Uygulamalı Eğitsel Oyunlar dersine katılan minik öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile birlikte Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel oyunları oynayarak, öğrenmenin tadını çıkardılar.

Oldukça mutlu gözüken Çalıcuma İlkokulu öğrencilerine; Okul Müdürü Olgun Polat ve Sınıf Öğretmeni Ahmet Okur eşlik etti. Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını dile getiren misafir öğretmenler, yaptıkları için Hoşver’e ve Düzce Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti.