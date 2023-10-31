SUBÜ İletişim Topluluğu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı çerçevesinde Sapanca Gazipaşa İlkokulu öğrencileri ile buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İletişim Topluluğu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı çerçevesinde ‘Cumhuriyet Çocukları’ temalı etkinlikle Sapanca Gazipaşa İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte öğrencilerle tek tek ilgilenerek çeşitli oyunlar oynayan ve cumhuriyetin önemini vurgulayan topluluk üyeleri, ‘cumhuriyet sizin için ne anlam ifade ediyor?’ sorusunu sorarak ilkokul öğrencilerinin bu yöndeki bilinç düzeyini ve anlam dünyasını da etkinliğin bir parçası olarak ortaya koydu.