Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerinin okul çıkışı okulun önünde gördükleri atı sevmek için adeta birbiriyle yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

“Paşa” isimli atıyla ilçe merkezinde gezintiye çıkan Süleyman Yolcu, Atatürk İlkokulu önünden geçtiği esnada o anda okuldan çıkan öğrenciler atın etrafını sardı. Öğrencilerin her birinin atı elleriyle okşamaları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Öğrencilerin ata olan ilgisi karşısında hayli şaşıran at sahibi Süleyman Yolcu, bir süre öğrencilerin atı sevmelerini izledi. “Paşa” ismini verdiği atının çok uysal olduğunu söyleyen Yolcu,” Öğrencilerin atıma olan ilgisi beni çok sevindirdi. Çocuklarımıza hayvan sevgisini çok küçükten aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Boş zamanlarımda atımla her gün ilçe merkezi ve arazide gezintiye çıkıyorum. Aynı zamanda sünnet düğünlerinde çocuklar hiçbir şekilde hırçınlık yapmayan atıma korkmadan binebiliyorlar” dedi.