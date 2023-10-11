Afyonkarahisar Sultandağı ilçesinde ilkokulu öğrencilerine yönelik meslek tanıtım programı yapılırken etkinliğe Kaymakam Yaşar Artar’da katıldı.

27 Ağustos Sinanpaşa İlkokulunda, öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerinde yol gösterici olması açısından, bazı meslek kollarının tanıtımı yapıldı. Sultandağı Kaymakamı Yaşar Artar’ın eşi Dt. Esra Artar’da programa katıldı. Eğitime katılan Artar ve eşi öğrencilere yaptıkları mesleklerin özelliklerini tanıttı. Kaymakam Artar, öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerin, mülki amirlik ve diş hekimliği mesleğinin tanıtımını yapıp öğrenciler in mesleğe dair sorularını cevaplandırdılar.

Yapılan tanıtım ’bardakta çorba ve kariyer günleri’ projesi çerçevesinde gerçekleşti.