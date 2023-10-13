Samsun’un Havza ilçesinde ’Çocuk Trafik Eğitim Tır’ında minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara teorik ve uygulamalı trafik kuralları öğretildi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında Havza’ya gelen eğitim tırı ile Mehmetçik Meydanı’nda ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verildi. Tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta polis memurları tarafından eğitime katılan öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından teorik eğitim verilerek trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etmeleri sağlandı.

Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, “Trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak trafik içinde en savunmasız grup olan çocuklara temel trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan ’Çocuk Trafik Eğitim Tır’ı Havza’daki öğrencilere trafik eğitimleri gerçekleştirdi” dedi.