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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ‘Trafik Dedektifleri’ projesi çerçevesinde Erenler İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Trafik polisleri tarafından okul öğrencilerine erken yaşta trafik bilincinin aşılanması, trafik kurallarının davranış haline getirilmesi, kaza oluşumuna sebep olacak davranışlar konusunda bilgilenmesi amacıyla eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Erenler İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek trafik bilinci konusunda bilgiler verdi.

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