Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda düzenlediği eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda düzenlediği eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gazi İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından çevre eğitimi verildi. İlkokul öğrencilerine Çevre Mühendisi Berre Güngör, tarafından verilen eğitimde geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Çevre Kontrol Müdürlüğü’nün ne işler yaptığını, geri dönüşümün önemini ve Denizli’de ilk ve tek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni anlatan çevre mühendisi, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sağladı.

“Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur”

Verilen eğitimler ile çocukların hem çevre bilinci kazandırdıklarını hem de keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza geri dönüşümü, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi konuları anlattık. Çevre mühendisi ekiplerimiz tarafından öğrencilerimize verdiğimiz çevre eğitimlerimize devam ediyoruz. Minik öğrencilerimize atık pillerin ve atık yağların ayrı toplanmasının önemini, bu atıkların çevreye verdiği zararları anlattık. Merkezefendimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.