Karabük’te ilkokul öğrencilerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hemzemin geçidi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Karabük Cevizkent TOKİ İlkokulu’nda öğrencilere hemzemin geçidinin önemi ile ilgili şarkılarla ve oyunlu uygulamalarla eğitim verildi.

Bilgilendirme etkinliği öncesi konuşma yapan TCDD Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Fevzi Sıvacı hemzeminlerle ilgili olarak, “Ülkemizde yaşanan kaza ve demiryolu olaylarının büyük bir bölümü ne yazık ki insan hatasından kaynaklanıyor. Özellikle kara yolu ve demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitlerde kurallara uymayan araç sürücüleri ve yayalar kazalara neden olabiliyor. Demiryolu yakınlarında yer alan eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci ve velilerini karıştığı kaza sayısı ne yazık ki artıyor. Ülkemiz genelinde hemzemin geçitlerin güvenli kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla okullarda etkinlik düzenliyoruz” dedi.

Etkinlikte yere oluşturulan demir yolu ve karayolu görselinde bazı öğrenciler yüzleri tren bazıları ise otomobil maskesi takarak hemzemin geçitinin önemini gösteren çalışma yaptı.

Etkinliğe TCDD 2.Bölge Müdürü Mahmut Cıvan, TCDD Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Fevzi Sıvacı, EKAY Servis Müdürü Dursun Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere kitapçık ve kuru boya setinden oluşan hediye seti verildi.