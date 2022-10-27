Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, eğitim-öğretime başlayan ilkokul öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, eğitim-öğretime başlayan ilkokul öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kırtasiye ürünlerini Süleymanpaşa’daki ilkokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla’ya teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla da her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek kırtasiye malzemelerini teslim aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kırtasiye desteği ile ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerinin bir yıllık genel kırtasiye ihtiyacı karşılanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mızdaki okullarda öğrenim gören çocuklarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye yardımında bulunduk. Süleymanpaşa Belediyesi olarak hazırladığımız yardım paketlerini, ilkokullarımızda öğrenim gören çocuklarımıza ulaştırmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Ebubekir Atilla’ya teslim ettik. Tüm çocuklarımıza sağlık ve başarı dolu bir yıl dilerim” diye konuştu.