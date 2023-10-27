Zonguldak’ta 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Filyos Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Filyos beldesinde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu öğrencileri Filyos Jandarma Karakol Komutanlığına davet edildi. Öğrencilere karakolda bulunan araç ve gereçler tanıtıldı. Jandarma ve Cumhuriyetin ilan süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.