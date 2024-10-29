DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik gençlik merkezlerinde değerler eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bulunan gençlik merkezlerinde ilkokul öğrencilerine değerler eğitimi verilmeye başlandı. Dönem başında tüm merkezlerde manevi danışmanlar tarafından verilmeye başlanan değerler eğitiminin yanı sıra Kuran-ı Kerim eğitimleri de ilkokul öğrencilerine veriliyor. Akçakoca Gençlik Merkezi’ni kullanan öğrenciler de manevi danışmanlar tarafından has odada eğitimlerini alıyor.