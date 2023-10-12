Erzincan’ın Tercan ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi konusunda eğitim verildi.

Tercan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezi, beldeler ve köylerdeki ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi konusunda eğitim verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini öğretmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak maksadıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılında Tercan’da Diş Hekimi Dr. Bülent Asilkefeli ve hemşire Muhammed Hamit Sağlam tarafından Tercan ilçe merkezi, beldeler ve köylerdeki ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlenmiş olup, ağız diş sağlığı ve genel sağlık ilişkisi, oral hijyen, beslenme ve çürük konularında toplamda 673 öğrenciye planlama dahilinde eğitim verildi” denildi.