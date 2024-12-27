Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım çalışması gerçekleştirildi.

Muratlı’nın Hasan Orhan İlkokulu’nda öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından ‘Acil Durumlarda 112 Tek Numara’ eğitimi verildi. 112’nin tek numara olması, 112’nin gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda ambulans çağrılması gerektiği, trafikte 112’ye nasıl yol verilmesi gerektiği ve bunun hayati önemi, 112 arandığında nasıl konuşulması gerektiği gibi konularda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Projenin amacının bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çeken yetkililer, 112’yi gereksiz yere arayan veya gerçek dışı ihbarda bulunanlara ise cezai işlem uygulandığını hatırlattılar.