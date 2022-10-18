Bartın’da meydana gelen maden patlamasının 4’üncü gününde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden işçilerin yakınlarını ilkokul öğrencileri ziyaret etti. Resimler çizen, şiirler yazan ve maden işçisi kıyafetleri giyen öğrenciler yakınlara duygu dolu anlar yaşattı.

Bartın’da meydana gelen maden patlamasının 4’üncü gününde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden işçilerin yakınlarını ilkokul öğrencileri ziyaret etti. Resimler çizen, şiirler yazan ve maden işçisi kıyafetleri giyen öğrenciler yakınlara duygu dolu anlar yaşattı.

Bartın’da meydana gelen patlamanın ardından vücudunda yanıklar oluşan 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri hassasiyet ile devam eden işçilerin yakınlarına ise sıklıkla moral ziyaretleri yapılıyor. Bugün de Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri çizdikleri resim ve çiçekler ile yakınları ziyaret etti. 24 kişiden oluşan öğrenci grubu maden işçisi baretleri ve kıyafetleri giyerek hastane içerisine giren ilkokul öğrencileri hasta yakınlarına ise duygu dolu anlar yaşattı.

“Onlar tüm Türkiye için çalışıyorlar”

İlkokul öğrencisi Ravza Aksoy, “Bugün burada madencilerin acılarını paylaşmaya geldik onlara dua ediyoruz. Biz ilkokul öğrencileriyiz resimler çizdik aileleri ve yaralılarımızı ziyaret etmek istiyoruz. Sınıfça resimler çizdik ben bu resmimde hastalarımızın ve yakınlarının sağlıkla hastaneden ayrıldığını anlatmak istedim. Bu kıyafetler ile de empati kurabildik” şeklinde konuştu.

Yine ilkokul öğrencilerinden , “Buraya yaralı madencilerimizin yakınlarını ziyaret edip geçmiş olsun demek için geldik, çizdiğimiz resimler ile madencilerin tüm Türkiye için çalıştıklarını anlatmak istedik. Bu kıyafetler ile gelmemizin sebebi ise onlar gibi hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencilerini hastanede tedavisi devam eden işçilerin yakınlarından Tayfun Kayhan ve Kenan Akgül karşıladı. Akgül ve Kayhan duygu dolu anlar yaşarken öğrencilere teşekkür etti ve sağlık durumları hakkında bir gelişme olmadığını belirtti.