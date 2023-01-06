Sınıf öğretmenleri Fatih Aydın yönetiminde hazırlanan öğrenciler “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını çevre ve orman konusunda toplumsal mesajlar veren bir oyuna dönüştürdüler. Oyun Tortum ESMEK Kültür Merkezinde 2 seans olarak sergilendi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen, daire amirleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gösteri büyük beğeni topladı.

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