Hisarcık Beşevler İlkokulu öğrencileri için, Osmaneli’nin tarihi değerlerini keşfetmeleri amacı ile bir gezi düzenlendi.

Öğrenciler, gezi boyunca kilise, camiler, kadın girişimciler kooperatifi ve gençlik merkezi gibi önemli yerleri ziyaret etti. Geziye katılan öğrenciler, Osmaneli’nin zengin tarihi hakkında bilgi sahibi oldular ve tarihi yapıları birinci elden gördüler. Kilise ve camiler, öğrencilere Osmaneli’nin kültürel çeşitliliği hakkında fikir verdi. Osmaneli konakları, öğrencilerin Osmaneli’nin geçmişine bir yolculuk yapmalarına yardımcı oldu. Kadın girişimciler kooperatifi ve gençlik merkezi ise, öğrencilerin Osmaneli’nin bugünkü yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Gezi boyunca öğrenciler, eğitmenlerinin liderliğinde, tarihi ve kültürel değerleri keşfetmenin yanı sıra birbirleriyle de etkileşimde bulundular. Bu deneyim, öğrencilerin tarih ve kültür konularında ilgilerini artırdı ve onları gelecekteki tarih ve kültür projelerine yönlendirebilir.