Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu-Şehit Hamza Çavuş İlkokulu, çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi bir eğitim medyası platformu olan Akıl Küpü TV projesini hayata geçirdi. Okul Müdürü İlyas Yılmaz öncülüğünde başlatılan bu proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni temel alarak öğrenciler, veliler ve gönüllü uzman kişiler arasında bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Projenin temel amacı konusunda bilgiler veren Okul Müdürü İlyas Yılmaz, “Projemizde bilgiyi sadece sınıf ortamında bırakmak yerine daha geniş kitlelere ulaştırarak, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve farklı meslek gruplarından uzmanların desteğiyle öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje, aynı zamanda okuldaki haberlerin, duyuruların ve okulun eğitim vizyonunu yansıtan içeriklerin paylaşılması için modern bir mecra olma özelliğini de taşıyor” dedi.

Akıl Küpü TV ile çeşitli meslek gruplarıyla düzenleyecekleri programlarla izleyicilere bilgi sunmayı ve farklı alanlarda farkındalık kazandırmanın da amaçlandığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “İlk programın konuğu Çorlu Kaymakamı Murat Eren oldu. Kaymakam Eren’in katılımıyla gerçekleşen bu özel programda, eğitim ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı. Akıl Küpü TV, okul olarak sadece eğitimde değil, toplumsal bilinç oluşturma noktasında da sorumluluk almayı hedeflediğimiz bir adım. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ışığında, uzman kişilerle birlikte öğrencilerimize ve velilerimize değerli bilgiler sunmak istiyoruz. Bu projeyle, okulumuzun bir eğitim medyası olarak kimlik kazanmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yılmaz ayrıca, “Akıl Küpü TV’de ilerleyen günlerde farklı meslek gruplarından uzmanlar, aile içi iletişim, teknolojinin doğru kullanımı, çevre bilinci gibi konularda bilgi paylaşımı yapacak. Bu sayede, öğrencilerin ve velilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olunması planlanıyor. Şehit Hamza Çavuş İlkokulu, bu projeyle yalnızca bir okul olmanın ötesine geçerek bir eğitim ağı kurmayı hedefliyor. Akıl Küpü TV’nin, hem Çorlu hem de Türkiye genelinde örnek bir proje olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.