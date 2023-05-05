Aydın’da farklı bir etkinliğe imza atan 43 ilkokul öğrencisi Aydın-Nazilli treninde mini bağlama konseri verdi. Nazilli’de belediye personelleri tarafından karşılanan öğrenciler Sümerpark’ı gezerek hem gönüllerince eğlendi hem de çaldıkları bağlamalar ile vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Ayrıca miniklerin bağlama ile İstiklal Marşı’nı çalması, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Aydın Efeler Ticaret Odası İlkokulu öğretmeni Cevriye Akın tarafından başlatılan "Saz Çalarak Eğleniyorum" projesi çerçevesinde bu yıl sınıf öğretmeni Cevriye Akın’ın öncülüğünde, müzik öğretmeni Muzaffer Umurhan’dan 2 yıldır bağlama eğitimi alan 43 öğrenci, farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. 43 minik öğrenci, velileri ve öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte bağlamaları ile Aydın Tren Garı’nda mini bir konser verdi. Efeler-Nazilli seferini yapan trenin gara gelmesi ile birlikte, iki vagonu dolduran öğrenciler öğretmen ve velileri ile Nazilli’ye yola çıktılar. Yolculukları esnasında bağlama çalmaya devam eden öğrenciler trendeki her yaştan yolcuların ilgisi ve şarkılarına eşlikleriyle keyifli bir şekilde Nazilli’ye geldiler.

Kendilerini tren garında karşılayan Nazilli Belediyesi personelleri ile birlikte öğrenciler Sümer Park Alanı’nı ziyaret etti. Sümerpark’ta piknik havasında başlayan etkinlikte minik öğrenciler, açık alanda gönüllerince eğlenip bağlamalarıyla stres attılar. Ardından Nazilli Belediyesi’ne ait tarihi Hangar Restoran’a geçen minik misafirler burada da mini bir konser daha verdi. Öğretmenlerinin öncülüğünde türküler çalıp söyleyen halk oyunları oynayan miniklerin finalde, İstiklal Marşı’nı bağlamayla çalıp söylemeleri büyük bir beğeni topladı. Minikler, konserin ardından öğretmenleri ile birlikte, Nazilli’yi gezerek tanıma fırsatı buldu. Yapılan etkinlik sonrasında sınıf öğretmeni Cevriye Akın ve okul müdür yardımcısı Zehra Özdemir etkinliklerinin Nazilli programı için kendilerine yardımcı olan misafir eden Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederek ’Çalarak Eğleniyorum Projesi’nin öğrencilere sosyal, sanatla ilgili ve kültürel açıdan katkı sağladığını ifade ettiler. Bu tür projelerin öğrencileri sosyal alanda desteklerken akademik anlamda da katkı sağladığının önemi üzerinde durdular. Etkinlik gelen misafirlerin yine tren ile Aydın’a dönmeleri ile son buldu.