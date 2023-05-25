Merkez Toroslar ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak, bir yıl emek harcadıkları çalışmada, yaşadıkları kent ile özdeşleşmiş doğal güzellikleri, lezzetleri, ünlüleri ve ören yerlerinin üç boyutlu çalışmalarını bir araya getirerek sergiledi.

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleri ile bir yıllık emekleri sonucunda ‘Mersin Sokağı’ adlı çalışmayı oluşturduklarını belirten Okul Müdürü Süleyman Gencer, “Öğrencilerimizin Mersin ile özdeşleşmiş doğal güzellikleri, lezzetleri, ünlüleri ve ören yerlerinin üç boyutlu çalışmaları sergide yerini aldı. Bu sadece bir sergi değil, atık malzemelerin çöp olmadığının da vurgusuydu. Geri dönüşüm malzemeleri ile Mersin’in güzelliklerinin minyatür hali oluşturuldu. Öğrencilerimiz, ünlü ressamların tablolarını taklit ederek yerel, ulusal ve uluslararası ressamları tanıma fırsatı da buldular” dedi.

Serginin oluşumunda çok çeşitli sanat teknikleri kullanıldığını kaydeden Gencer, "Suluboya çalışmaları, kağıt katlama sanatı, ebru sanatı, geri dönüşüm ürünlerinin değerlendirilmesi gibi farklı yöntemler kullanıldı. Çocukların eserlerini ailelerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine tanıtımında yaşadıkları gurur ve heyecan serginin amacına ulaştığının göstergesi oldu” diye konuştu.

‘Mersin Sokağı’ adlı sanat sergisi, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından açılışı gerçekleştirilirken, etkinlikte çok sayıda veli de öğrencileri yalnız bırakmadı.