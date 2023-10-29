Pendik’te Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi hazırladı. Minik öğrencilerin ‘100’ sayısı ve ay yıldız simgesi oluşturdukları koreografi havadan görüntülendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına özel olarak Pendik’te bulunan Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu’nun 238 öğrencisi anlamlı bir koreografi çalışması yaptı. Üzerinde Türk bayrağı bulunan kırmızı tişörtler giyen minik öğrenciler, yaptıkları koreografi ile ‘100’ sayısı ve sayının sonunda ay yıldız simgesi oluşturdu. Ayrıca bir tarafta açılan Mustafa Kemal Atatürk portresi, diğer tarafta açılan Türk bayrağı da koreografiye eşlik etti. Öğrencilerin yaptıkları koreografi dron ile görüntülendi.