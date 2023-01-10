Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye mektup yazarak önce teşekkür etti, sonra taleplerini teker teker sıraladı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye mektup yazarak önce teşekkür etti, sonra taleplerini teker teker sıraladı.

Yazdıkları mektuplar ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi okullarına davet eden öğrenciler, "Bakanım sizi çok seviyoruz, yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size çok teşekkür ederiz. Sungurlu’ya geldiğinizde lütfen okulumuza da gelerek bizleri ziyaret edin" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı Dere’ye mektup yazan Eslem isimli öğrenci, "Sizin çok iyi bir insan olduğunuzu tüm Türkiye biliyor, Sungurlu’muz için yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Bu mektubu sizi okulumuza davet etmek için yazıyorum. Sungurlu’ya geldiğinizde okulumuzu, bizleri de ziyaret ederseniz çok seviniriz, çok mutlu oluruz " dedi.

Nisa adlı öğrenci ise, "Merhaba Muhsin amca, ben Sunguroğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim, memleketimiz için yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz, annem, babam, arkadaşlarım, akrabalarım, öğretmenlerim sizi hepsi de çok seviyor, iyi ki bizim Bakanımızsınız, sadece Sungurlulular değil herkes sizinle gurur duyuyor. Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri olarak sizden bir isteğim olacak, teneffüslerde bahçede koşup oynarken her gün 4-5 arkadaşımız düşüyor, bunların kolu ve bacağı kanıyor, kolu ve bacağı kırılan arkadaşlarımız da oluyor. Bahçemizin zemini çok kötü hep engebeli, asfaltlar kırılmış ve çok sert. Mümkün olursa bahçemizi parke taşları ile döşetebilir misiniz? Oynayabileceğimiz düz bir zemin, düz bir alan olursa arkadaşlarım da ben de teneffüslerde daha rahat, daha güvende oynamış oluruz. Muhsin amca, sizden biraz fazla şey istediğimi biliyorum ne olur kusuruma bakmayın ama istediklerimiz okulumuz ve arkadaşlarımız için inşallah imkanınız olursa benim ve arkadaşlarım adına isteğimizi yapabilirseniz çok çok çok mutlu oluruz. Son olarak sizi okulumuzda görmeyi çok istiyoruz, eğer okulumuza gelirseniz, bizleri ziyaret ederseniz çok seviniriz." ifadelerini kullandı.

Beren adlı öğrenci ise, "Sayın bakanım, memleketimize getirmiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Memleketimizde sizin sayenizde bir sürü iş imkanı olacak, bir sürü insan çalışmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak. Sizi çok seviyorum, sizi örnek alıyorum. Ben de büyüdüğümde sizin gibi büyük devlet adamı olmak istiyorum. Sizin gibi insanlara hizmet etmek, faydalı işler yapmak istiyorum. Vatanımıza ve memleketimize hizmet etmek istiyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.

Umut adlı diğer bir öğrenci ise, "Sayın Bakanım, ilçemize yapacaklarınızı duyunca, haberlerden okuyunca çok sevindim ve sizinle çok gurur duydum. Size çok saygı duyuyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Bizim okulumuzun bahçesi çok taşlı, arkadaşlarımız düştüklerinde yaralanıyorlar. Acaba bahçemizin düzenlenmesi için bize yardım edebilir misiniz? Eğer bize de yardım edebilirseniz, bahçemizi yaptırabilirseniz inanın biz de çok mutlu oluruz. Ben de büyüdüğümde inşallah sizin gibi birisi olmak istiyorum. Ben de doğduğum büyüdüğüm yerlere, insanlara hizmet etmek, yardım etmek istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte sizi okulumuzda görmeyi çok isterim, bizleri ziyaret ederseniz çok mutlu oluruz. Size görevinizde başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Yusuf adlı bir başka öğrenci de, "Sayın bakanım, ben Sunguroğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Sungurlu’ya yapmış olduğunuz işlerden dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Ben, arkadaşlarım ve ailem sizi çok seviyoruz. Sizin ne kadar dürüst ve başarılı biri olduğunuzu biliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun, her zaman sağlıklı ve huzurlu olun inşallah. Bizler sizden öneriler almak istiyoruz. İşlerinizin az olduğu zaman okulumuza gelip bizi ziyaret eder misiniz? Yusuf" ifadelerini dile getirdi.

Öğrenciler Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye kendi yazmış oldukları mektupları kendi elleriyle postaya vererek gönderdi.