Sinop’un Gerze ilçesinde ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde liman duvarında zamanı durdurmaya çalışan bir figür yerleştirerek boyadı.

Sinop’un Gerze ilçesinde ilkokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde liman duvarında zamanı durdurmaya çalışan bir figür yerleştirerek boyadı.

Gerze Mustafa Kemal İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Mehmet Doğdu önderliğinde anlamlı bir 10 Kasım etkinliğine imza attı. Gerze Limanı duvarına Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında ölüm saati 09.05 olmadan zamanı durdurmaya çalışan bir kişinin figürünü yerleştirerek boyadılar.

Duvarın son halini gördüğünde duygulandığını söyleyen ilçe sakini Ramazan Kaban, “Çok anlamlı ve aynı zamanda güzel bir etkinlik. Öğrencilerimizin Atatürk’e olan sevgilerinin göstergesi olmuş. Bu ülkeyi bizlere emanet eden Atatürk’ümüzü sevgi, saygı ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.