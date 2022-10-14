Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu etkinliği düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu etkinliği düzenliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yapmış olduğu projeyle ile tiyatroya gidemeyen ilkokul öğrencilerini tiyatro buluşturuyor.

Proje çerçevede Karpuzalan, Sempaş, Tunca Uras ilkokullarındaki 250 öğrenci Ulaşım Dairesine Başkanlığına ait araçlarla Hacıbekir Kültür Merkezine getirildi. Çocuklar burada sergilenen “Niloya” adlı tiyatro oyununu izledi. Etkinliğe katılan öğrenciler etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Tiyatro etkinlikleri 2022-2023 eğitim, öğretim dönemi boyunca devam edecek.