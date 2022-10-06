Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, Hayvanları Koruma Günü’nde can dostları için sahne alarak muhteşem bir gösteriye imza attı. GKV’li öğrencilerin sahneledikleri tiyatro gösterisinin ardından okul korusu hayvanları konu alan bir birinden güzel parçaları Türkçe ve İngilizce seslendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, Hayvanları Koruma Günü’nde can dostları için sahne alarak muhteşem bir gösteriye imza attı. GKV’li öğrencilerin sahneledikleri tiyatro gösterisinin ardından okul korusu hayvanları konu alan bir birinden güzel parçaları Türkçe ve İngilizce seslendirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri insanlarla aynı evreni paylaşan diğer canlıların yaşam hakkına dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla muhteşem bir gösteriye imza attı. Hayvanları korumanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, sosyal mesajlar içeren tiyatro gösterilerinde önemli mesajlar verdi. Gerçekleştirilen gösterilerin ardından GKV Özel İlkokulu öğrenci korusu da söyledikleri Türkçe ve İngilizce şarkılarla can dostların duygularına adeta lisan oldular.

Yoğun ilgi gören gösterilerin ardından arkadaşlarının yüksek performansını beğenen izleyiciler gösteriyi gerçekleştiren ekibi ayakta alkışladı.