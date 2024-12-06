Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Ezgi Köseoğlu ve Hüda Şalvarcıoğlu’nun rehberliğinde Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi sanat galerilerinde devam etmekte olan sergileri gezdi.

Öğrencilere, Doç. Seniha Ünay Selçuk, “Bahçe Günü” sergisi hakkında; Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı ise “Beton, Ot ve Diğerleri” sergisi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan akademisyenler, eserlerin konusu, malzemesi ve fikri hakkında detaylı bilgiler paylaşarak onların sanata olan ilgisini pekiştirdi. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sanatsal bakış açılarını geliştirmelerine düşünme becerilerini arttırmalarına katkı sağladığını vurguladılar.

Sergiler, 15 Aralık 2024 tarihine kadar Düzce Üniversitesi Üskübü Yerleşkesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi sanat galerilerinde ziyaret edilebiliyor.