Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde polisler ile ilkokul öğrencileri birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliği ile beraber Otlukbeli Zafer İlkokulunda öğrencilere çevreyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yapıldı.

Konu ile alakalı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak yaşam kalitesini artıracaktır. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir. Doğal kaynakların ihtiyatlı ve dengeli kullanımı gelecek kuşakları güvence altına alacaktır. Dünya çevre temizlik günü çerçevesinde kamuya açık ortamlarda kirliliği önlemek, atıkları yeniden değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmak, içme ve kullanma suyunda temizlik ile hijyeni sağlamak, solunan hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi noktalara dikkat etmek gerekir.

5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliği ile müştereken Otlukbeli İlçesi Zafer İlkokulunda öğrencilerimizle çevre şuurunu artırmak için çevre temizliği yapıldı” denildi.